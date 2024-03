Barcellona-Napoli: probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming

Segui Barcellona-Napoli su SKY

Si riparte da 1-1 a Montjuic: ildeve cercare di battere ila domicilio per ottenere il pass per i quarti di finale di Champions League. Le reti di Lewandowski e Osimhen nella gara di andata lasciano tutto aperto tra blaugrana e azzurri, le cui panchine sono effimere a causa dell'addio già annunciato di Xavi e della particolare situazione contrattuale di Calzona, ct della Slovacchia qualificata a Euro2024. Calcio d'inizio alle ore 21.Il Napoli ha pareggiato in casa 1-1 contro il Torino con gol di Kvaratskhelia, atteso assieme a Osimhen in attacco. Non c'è Zielinski in lista Champions, spazio allora a Traoré con Anguissa e Lobotka. Per il Barcellona, che ha superato il Maiorca grazie a una perla di Yamal, c'è Lewandowski ma non Pedri e De Jong, usciti malconci dagli ultimi impegni e aggiunti al lungodegente Gavi in infermeria. A centrocampo sono attesi Christensen, Gundogan e Fermin Lopez.- La partita sarà visibile in chiaro su canale 5, oltre che su Sky Sport Uno (201), Sky Spor 4K (213), Sky Sport (252) e su Infinity+ e in streaming su SportMediaset, Mediaset Infinity, Sky GO, NOW.(4-3-3): Ter Stegen; Kounde, Araujo, Inigo Martinez, Cancelo; Christensen, Fermin Lopez; Yamal, Gundogan, Joao Felix; Lewandowski. All. Xavi.(4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Traorè; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Calzona.