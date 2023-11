L'ex storico difensore del Barcellonaè intervenuto in occasione di un torneo di beneficenza e. Di seguito le dichiarazioni:- "Non si può sempre vincere. Veniamo dalla gara con il Real, dove credo che abbiamo giocato 60 minuti molto bene e altri 30 non così bene. Loro non ti perdonano. Ci sono molti assenti e quando ci saranno tutti, la squadra migliorerà e crescerà.. Abbiamo un’ottima squadra e dobbiamo essere fiduciosi. Non si possono fare valutazioni ogni 15 giorni. Il Clasico ti lascia un po’ ammaccato.".- "e la pressione del Barcellona, ecco perché è un club così complicato.. Lui conosce il club meglio di chiunque altro. Saprà come gestire il momento e saprà mettere tutti d’accordo. Veniamo dall’essere campioni della Liga e pochi se lo aspettavano. Veniamo da un periodo molto difficile per il club dal punto di vista finanziario, ma siamo competitivi".- "È un argomento su cui non posso dire molto perché non ho alcuna conoscenza. Mavediamo cosa dicono i tribunali., non ho mai notato un trattamento di favore, anzi… Non ho mai avuto la sensazione che ci abbiano aiutato. Gli arbitri hanno un lavoro molto complicato".- "Non ho visto la partita, ma lui. Mi piacerebbe parlare con lui e dirgli quello che sento e penso, e poi lo direi a voi. Gli parlerei come un collega calciatore.. Tutti i giocatori dovrebbero concentrarsi sul gioco. Ci sono molte emozioni, tensioni. Lui le gestirà sempre meglio".