Xavi, tecnico del Barcellona, ha parlato ai microfoni di Dazn dopo la vittoria contro il Valencia in Liga: "Per noi è una vittoria molto importante. La squadra non ha smesso di crederci. Oggi abbiamo giocato con ansia, l'uscita Champions ci ha colpito, quello che è successo mercoledì è stato pesante. Abbiamo sbagliato molte volte l'ultima scelta, aveva l'ansia. La vittoria è importante per la squadra che ha lavorato benissimo e la ricompensa è arrivata all'ultimo ma poteva arrivare prima. Questo ci dà morale, fiducia, andiamo a dormire da leader e mettiamo pressione sul Real Madrid. Abbiamo due partite in campionato e una in Champions League, prima della sosta e vogliamo finire bene"