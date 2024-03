Bari-Sampdoria: le probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

Due nobili che partivano come accreditate alla vittoria finale, una in virtù della finale playoff dell'anno scorso e una della fresca retrocessione dalla Serie A, ma alla fine due delle più deluse in questa stagione in Serie B:sono protagoniste del sabato pomeriggio della 30esima giornata di Serie B, gara dal sapore particolare anche e soprattutto per il tecnico dei pugliesi, Beppe, che ha vinto un playoff cadetto proprio sulla panchina blucerchiata nel 2011-12. La situazione attuale dei Galletti, però, non è nulla del genere, dato che la classifica dice 15esimo posto, appena sopra la zona playout, con 34 punti e soli 4 di vantaggio sullo Spezia. Per la Sampdoria tre punti in più e acque più serene, anche se di poco:, con due vittorie di fila, è riuscito ad agganciare il Pisa ottavo. La classifica è cortissima, fra playoff e playout ci sono appena sette punti. Iachini potrebbe, teoricamente, ancora cambiare il volto della stagione della sua squadra.: Bari-Sampdoria: sabato 16 marzo 2024: 16:15: DAZN, Sky Sport Calcio, Sky Sport: DAZN, Sky GO, NOWLa sfida sarà trasmessa in diretta sia su DAZN che su SKY. Per guardare la partita in tv, dunque, occorrerà sintonizzarsi su uno dei canali di Sky Sport che trasmettono la gara oppure aprire l'app di DAZN, da scaricare da smart tv o, in caso di tv di vecchia generazione, da uno dei tanti dispositivi disponibili (Google Chromecast, Amazon TV Fire Stick, console di gioco PlayStation o Xbox, TIM VISION). Il match sarà trasmesso anche in diretta streaming su: sito e app di DAZN; sull'app di Sky GO, servizio gratuito per gli abbonati disponibile su pc, smartphone e tablet; sull'app di NOW, che trasmette il meglio dei contenuti Sky in vendita tramite specifici pacchetti.La telecronaca di Sampdoria-Bari sarà affidata a Dario Mastroianni; non è previsto commento tecnico da parte della seconda voce.- Si delinea la sfida in attacco tra Puscas ed Esposito, con Menez e De Luca a portare fantasia. Maita potrebbe rivedersi dal 1' in mezzo al campo per il Bari. Agustin Alvarez in cerca di continuità tra le fila blucerchiate, con Borini, Askildsen e Kasami da possibili armi a gara in corso. Benedetti pronto a scendere in campo da ex di turno dopo l'annata in prestito trascorsa proprio a Bari.: Brenno; Dorval, Di Cesare, Vicari, Pucino; Benali, Maita, Lulic; Sibilli; Menez, Puscas. All: Iachini: Stankovic; Depaoli, Gonzalez, Ghilardi, Piccini; Benedetti, Yepes, Darboe; Alvarez, Esposito, De Luca. All. Pirlo