Esposito-Cheddira. Si affida alla coppia del gol il Bari per raggiungere la finale play-off di Serie B al cospetto del Sudtirol. Di seguito formazioni ufficiali: Bisoli punta su Odogwu per il blitz in un San Nicola gremito.



BARI (4-3-1-2): Caprile, Dorval, Di Cesare (c), Vicari, Ricci, Maita, Maiello, Bellomo, Morachioli, Esposito, Cheddira



A disp.: Sarri, Matino, Antenucci, Benali, Botta, Zuzek, Mazzotta, Ceter, Molina, Benedetti, Folorunsho, Mallamo. All. M. Mignani



SUDTIROL (3-5-2): Poluzzi, Celli, Curto, Vinetot, Fiordilino, Mazzocchi, Belardinelli, Zaro, Tait (c), De Col, Odogwu



A disp.: Minelli, Siega, Lunetta, Carretta, Cisse, Casiraghi, Rover, Eklu, Pompetti, Davi, Larrivey, Giorgini. All. P. Bisoli