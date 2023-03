Il difensore del Lecce, Federico Baschirotto è intervenuto in conferenza stampa parlando anche della sfida saltata contro l'Inter in campionato: "Mi è dispiaciuto tantissimo: quel giallo contro il Sassuolo mi ha rammaricato, purtroppo ho pestato la palla ed è sembrato un intervento in ritardo, ma non era così. Era un sogno giocare davanti a 80mila persone, è stato davvero un peccato. Purtroppo non è andata bene, l'Inter è una grande squadra. Siamo già proiettati alla partita contro il Torino".