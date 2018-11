: lanciato da Gasperini all'Atalanta in un'ennesima covata di giovani decisamente interessante, questo centrale classe 1999 è stato acquistato dai nerazzurri e girato in prestito al. Sfortunato nell'ultimo impegno in Under 21, Bastoni ha fatto discutere in particolare per la sua, come si legge sul documento ufficiale nerazzurro. Ma come stanno davvero le cose?- In realtà, la questione è diversa.: la famiglia Percassi ha preso Eguelfi per 6 milioni nel giugno 2017, poi i talenti Bettella e Carraro per rispettivamente 7 e 5 milioni nel giugno del 2018. Totale, 18 milioni di euro incassati a fronte di 31 milioni investiti per Bastoni.. E per questo il costo del difensore è lievitato a bilancio, dai 20 milioni previsti (10 milioni garantiti più circa altri 10 di bonus) ai 31,1 reali. Quasi 12 milioni in più che in sostanza pareggiano l’investimento fatto dall’Atalanta per Bettella e Carraro.- Una mossa che è servita all'Inter per il Fair Play Finanziario ma ha soprattutto consentito di assicurarsi un difensore più che promettente.; è entusiasta del suo rendimento, come si è visto in Torino-Parma dove Bastoni è stato tra i migliori in campo annullando Belotti e Iago Falqué da centrale e titolare. L'Inter lo ha soffiato a una concorrenza folta, tanti club che volevano prenderlo ma con la strategia di Ausilio si è completato un colpo futuribile. Perché Bastoni