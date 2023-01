Il Bayern Monaco è ancora alla ricerca di un portiere dopo l'infortunio di Manuel Neuer. I bavaresi, dopo la chiusura della pista che portava a Nubel, spostano il loro interesse su Yan Sommer. Il portiere del Borussia Monchengladbach , accostato anche all'Inter, è il primo nome sulla lista di Hasan Salihamidzic che lavora per soddisfare la richiesta di 5 milioni. Il Gladbach, però, non si priverà del suo portiere in assenza di un degno sostituto. Lo riporta il Suddeutsche Zeitung.