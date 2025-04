Bayern Monaco, anche il presidente Hainer va ko: frattura del perone

AFP via Getty Images

Un altro infortunio per il, ma questa volta non c'entra nessun giocatore: si fa male il presidente, che non seguirà la squadra a Milano per la sfida con l'Inter, ritorno dei quarti di finale di UEFA Champions League.A dare la notizia è BILD, che riporta del serio problema occorso al 70enne: Hainer, si legge,Il numero uno bavarese non potrà dunque accompagnare la squadra a San Siro, dove Vincent Kompany e i giocatori del Bayern cercheranno la rimonta dopo la sconfitta interna all'Allianz Arena di Monaco, 1-2 firmato da Lautaro Martinez e Davide Frattesi.

L'assenza di Hainer, il cui infortunio è stato confermato dal Bayern a BILD, è una novità: il presidente è solito presenziare a ogni partita.