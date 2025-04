Bayern Monaco in emergenza, Kompany chiama sette talenti in vista dell'Inter: ecco chi sono

Getty Images

soprattutto in difesa.hanno concluso la loro stagione,non sono al meglio. Kompany è quindi corso ai ripari, chiamando sette calciatori minorenni delle giovanili ad allenarsi con la prima squadra. Alcuni di loro potrebbero strappare una convocazione per la partita di campionato contro l’e per- Il Bayern Monaco ha puntato sempre molto sul proprio settore giovanile: i bavaresi hanno potuto contare per anni su calciatori come, che hanno fatto la fortuna anche della nazionale tedesca.gioca ancora nel Bayern, con cui ha disputato 830 partite e realizzato 289 gol e 278 assist. Le ultime stelle uscite dal vivaio sono invece

– Sono cinque i difensori chiamati da Kompany per sopperire alle tante assenze: il primo èe capitano della. Il Bayern Monaco lo ha acquistato la scorsa estate dall’Hertha. È arrivato da poco anche, terzino destro olandese di 16 anni che può giocare anche come centrale. I bavaresi lo hanno strappato al Feyenoord, mentre dall’Ingolstadt è arrivato. Nato a Bielefeld (Germania) nel 2008, ha scelto di rappresentare la Croazia. Il difensore centrale ha già debuttato in Youth League.ha 17 anni, è entrato nel settore giovanile del Bayern nel 2016 e gioca per la nazionale tedesca Under 17. Il giocatore più avanti nel suo percorso di crescita èè passato ai bavaresi dal St. Pauli, con cui è andato in panchina in una partita di Bundesliga. Attualmente gioca nella seconda squadra del Bayern Monaco.

Con la prima squadra si è allenato anche un attaccante di 17 anni: JonahAlto 196 centimetri, è nato in Svezia da genitori ghanesi. Il suo idolo è il connazionale Ibrahimovic, a cui ispira come punta agile e potente. Kusi-Asare è il giocatore più giovane in assoluto ad aver debuttato con l’AIK. Poi è passato al Bayern Monaco, con cui sogna in grande.– Il settimo minorenne del Bayern Monaco èconsiderato un talento dal futuro assicurato. In campo si muove come un classico numero 10: ha un’ottima tecnica, una buona frequenza di passo e sa rendersi spesso pericoloso dalla distanza. Nel marzo del 2024 ha giocato con la nazionale Under 16 contro l’Italia, realizzando una rete.