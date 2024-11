Belgio-Italia, le pagelle di CM: Tonali decisivo, Barella è super. Buongiorno annulla Lukaku

AFP via Getty Images

: parata provvidenziale su Retegui, può poco sul gol di Tonali.: si perde il taglio di Tonali sul gol, si vede solo per il fallaccio proprio sul centrocampista del Newcastle nel primo tempo e per un buon cross non sfruttato da Lukaku (dall'87').: non irreprensibile sul gol di Tonali, Retegui grazia un suo errore nella ripresa.: puntuale in copertura e mostra personalità con il pallone tra i piedi proponendosi anche in attacco, poche sbavature. Sfortunato nel colpire il palo di testa.: il Belgio soffre di più dal suo lato anche se le responsabilità non sono tutte sue, provvidenziale con un salvataggio sulla linea (dal 72': un giallo per proteste e una bella sponda aerea per Lukaku).

: timido per un tempo abbondante e spesso scavalcato senza grossi problemi dal centrocampo azzurro. Troppo poco (dal 72': non riesce a dare la svolta sperata).: ci mette un po' a ingranare e a sfruttare il suo fisico, ma non riesce a entrare veramente in partita.: è il più vivo dei suoi, è lui a dare la scossa al Belgio nel primo tempo e a impegnare Donnarumma con una bella conclusione. Ma predica nel deserto.: una sola chance non semplice in area, non crea particolari grattacapi alla difesa azzurra.: brutta svirgolata sul gol di Tonali, sul suo errore riceve palla Di Lorenzo, i pericoli arrivano quasi sempre alle sue spalle e davanti costruisce poco (dal 79').

: conferma di essere in un momento complicato. Buongiorno lo annulla per buona parte della partita, sbaglia appoggi semplici. Cresce nella ripresa ma non trova la via della rete, anticipato o murato dai difensori italiani.: il Belgio regala di fatto mezz'ora all'Italia prima di entrare davvero in partita, complici alcune scelte iniziali poco convincenti. Si rimette in sesto in fase di copertura, ma davanti fa sempre tanta fatica e si aggrappa alle fiammate di Trossard. Prova a cambiare qualcosa nella ripresa, ma anche le sostituzioni non incidono quanto sperato. C'è tanto da sistemare.

: 70 presenze in azzurro festeggiate senza troppi patemi. Attento sulle conclusioni di Debast e Trossard e in alcune uscite, il palo lo salva sul colpo di testa di Faes.: gestione perfetta per l'assist a Tonali, attento in tutte le situazioni e decisivo anche nel murare la conclusione di Lukaku nel finale di gara. Unico neo: si divora un gol a inizio ripresa su cross di Barella.: conosce bene Lukaku ed è pressoché perfetto nel cancellarlo dalla partita alternando anticipi e contenimento.: prestazione importante nelle due metà del campo, coperture ordinate e propositivo quando necessario per facilitare la prima uscita di palla, senza disdegnare qualche sortita offensiva per creare la superiorità numerica.

: primo tempo a livelli molto alti, cala nella ripresa e toglie una potenziale occasione a Kean, ma la prova resta positiva (dall'82': meno incisivo del solito, ma si butta dentro con costanza e i suoi movimenti soprattutto nel primo tempo sono un continuo fastidio per la difesa belga.: buon esordio per il giocatore della Lazio. Lavoro meno appariscente rispetto ai compagni di reparto, ma dà grande equilibrio (dall'80' Locatelli sv).: primo gol in maglia azzurra e ritorno alla rete dopo 15 mesi, non segnava dal 12 agosto 2023 con il Newcastle. Nella sua partita però c'è tanto altro: sostanza nelle due fasi, intensità e qualità in palleggio. E' tornato ai livelli a cui aveva abituato prima del passaggio in Premier League.

: inizia bene trovando buone combinazioni con Bastoni, Tonali e Barella, alla lunga si spegne. E' una notizia non vederlo a tabellino come marcatore o assist-man, fa una buona chiusura su Lukaku (dal 69': poche sortite e tanta copertura).: il suo ruolo inedito è la chiave della partita, il Belgio non riesce a leggerlo e apre spazi per gli inserimenti di Tonali e Frattesi. Il resto lo fanno le sue qualità: geniale la palla di ritorno per Di Lorenzo in occasione del gol, sbaglia forse un pallone in tutta la gara e disegna trame sempre interessanti.

: partita sporca, fa fare bella figura a Casteels divorandosi un contropiede a tu per tu con il portiere del Belgio (dal 68': ha una buona occasione, perde il tempo per calciare e si fa chiudere).: la posizione di Barella è l'intuizione geniale che spiazza il Belgio e di fatto decide la partita. L'uomo in più a centrocampo manda in tilt gli schemi avversari e prepara anche il terreno migliore per il debutto di Rovella, organizzata al meglio anche la neutralizzazione di Lukaku e degli altri potenziali pericoli. Sa giocare e divertire, ma sa anche soffrire e resistere: l'Italia si prende i quarti di finale di Nations League con una partita seria, come vuole il suo ct.