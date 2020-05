Giornate a casa, perché lì si deve restare. Giornate a casa, da riempire con quello che si vuole: allenamenti in camera, libri da leggere, passeggiata sui social, una corsetta su, film e serie tv, da sgranocchiare con gli occhi. Come sempre, vi segnaliamo quello che, per la redazione, vale la pena essere visto, ore 21.20, su Rai 4 - La Casa Bianca è sotto attacco. Un commando di estremisti nordcoreani assalta la residenza del presidente degli Stati Uniti e lo rapisce, l'ex agente dei servizi segreti Mike Banning (Gerard Butler) sarà la sua unica speranza di salvezza., ore 21.20, su Italia 1 - Le Iene e le loro inchieste tornano con una nuova puntata., ore 21.15, su Cielo - La vera storia dell'eroica Neerja Bhanot, hostess della compagnia aerea Pan Am, che nel 1986 ha sacrificato la sua vita per proteggere quella dei 359 passeggeri del volo dirottato dai terroristi., ore 21, su Sky Sport Football. Il leggendario allenatore del Milan Arrigo Sacchi si racconta in una lunga chiacchierata con Paolo Condò., ore 18.25, su Sky Cinema Collection - Del ciclo Tarantino, ecco la pellicola del 2019 con Brad Pitt (premiato con l'Oscar), Leonardo DiCaprio e Margot Robbie che racconta vizi e virtù di un attore in declino e del suo stuntman nella Hollywood del 1969., ore 21.15, su Sky Uno - Nuova puntata del popolare talk show, ospiti nel salotto di Alessandro Catellan i cantanti Benji & Fede e le loro compagne, la attrice, cantante e modella Bella Thorne e la showgirl Paola di Benedetto, vincitrice della quarta edizione di Grande Fratello VIP. Presente anche tanto calcio: il telecronista Sandro Piccinini e i giocatori del Monza, in collegamento., su Netflix - Dopo aver interpretato Thor nella saga degli Avengers, Chris Hemsworth è un temprato mercenario inviato in Bangladesh per salvare il figlio rapito di un narcoboss, in una missione che si trasforma in una lotta per la sopravvivenza., su Prime Video - Commedia fantascientifica con Robbie Amell e Andy Alloa ambientata in un futuro distopico, in cui gli umani prossimi alla morte sono in grado di caricare se stessi nella loro ambientazione preferita di 'vita dopo la morte'., su Disney+ - Ultimo capitolo della nuova saga di Guerre Stellari. Rey, Kylo Ren e tutti i protagonisti sono pronti a svelare ogni mistero e allo scontro finale per la libertà.