Benfica-Monaco: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Ritorno dei playoff di2024/25 e ilospita ilal Da Luz di Lisbona.I portoghesi hanno due risultati utili su tre, avendo vinto 1-0 all'andata allo stadio Louis II grazie alla prodezza di Vangelis Pavlidis, il club del Principato è invece obbligato a vincere con due gol di scarto per passare agli ottavi, mentre un successo di misura porterebbe la sfida ai tempi supplementari.Chi passa il turno agli ottavi affronterà Barcellona o Liverpool.Tutte le informazioni su Benfica-Monaco:

: Benfica-Monaco: martedì 18 febbraio 2025: 21.00: Sky Sport (255): Sky Go, NOW: Trubin; Araujo, Otamendi, Antonio Silva, Carreras; Kocku, Nuno Felix, Barreiro; Akturkoglu, Pavlidis, Schjelderup.. Lage.: Majecki; Diatta, Kehrer, Salisu, Caio Henrique; Camara, Magassa; Akliouche, Embolo, Golovin; Biereth.. Hutter.

- La sfida tra Benfica e Monaco sarà trasmessa in diretta e in esclusiva da Sky: il canale di riferimento sarà Sky Sport (255).- Benfica-Monaco sarà disponibile anche in diretta streaming su Sky Go per i clienti Sky.L'alternativa è rappresentata da NOW, servizio di streaming on demand di Sky, acquistando il 'Pass Sport'.- Sky non ha ancora annunciato i telecronisti che racconteranno la partita.