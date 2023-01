A B24PT, dopo la vittoria del suo Benfica, ha parlato Roger Schmidt. Naturale si tornasse sull'argomento Enzo Fernandez, ecco le sue parole: 'Ora è a posto con noi, è un nostro giocatore e contiamo su di lui, ne abbiamo bisogno per tornare campioni. Quello che ha fatto non è stato corretto, ecco perché non era in campo con la squadra oggi'.