'Bento all'Inter': parola di Maicon

. L'ex fluidificante brasiliano parla così del portiere dell'Athletico Paranaense al canale YouTube di Forza Inter Brasil: "Credo che ci sia una reale possibilità di vedere Bento all'Inter. Ho parlato con delle persone dietro le quinte e penso davvero che se ne andrà, penso che presto potrebbe anche firmare un contratto. Sommer è avanti con l'età e nelle ultime partite Bento ha fatto molto bene anche con la nazionale brasiliana. La dirigenza dell'Inter la ha visto, credo che Bento abbia tutte le carte in regola per trasferirsi a Milano".

“I believe there is a real chance to see Bento at Inter. I’ve talked to people behind the scenes and I really think he’s going. I think he may even sign a contract soon…”





