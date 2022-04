L'esterno della Juventus, Federico Bernardeschi è intervenuto a Mediaset dopo la semifinale di ritorno di Coppa Italia, Juve-Fiorentina, decisa anche da un suo gol.



IL GOL - "Un gol importante, sono contento, erano tre mesi che non giocavo a causa di un infortunio un po' complicato, ma l'ho superato, ho lavorato bene, e oggi siamo arrivati in finale".



VINCERE IN CASA - "Avevamo tanto bisogno di una serata così, quando vinci in casa, davanti alla tua gente, è sempre una soddisfazione doppia, ti dà una carica importante".



DERBY D'ITALIA - "Inter? Le squadre più forti arrivano in fondo, l'Inter lo è, ma anche noi".



RINNOVO - "Se sono ai saluti finali? No, assolutamente, c'è una stagione da finire, ci sono obiettivi da raggiungere".