E' arrivato al Milan nell'estate del 2017, dopo un lungo tira e molla con la Lazio, voluto fortemente da Montella e Mirabelli.Diversi infortuni non gli hanno permesso di esprimere il proprio potenziale con continuità, la sua esperienza e il suo senso tattico sono qualità che sono venute a mancare nei momenti più delicati., nonostante quel contratto in scadenza nel luglio del 2020.L'ingaggio percepito da Biglia,, rappresenta uno dei motivi per il quale il Milan non ha ancora offerto il rinnovo all'argentino. Troppi soldi per un giocatore che a gennaio compirà 34 anni, consapevoli del gradimento del tecnico viola Montella. Lucas rimane un giocatore cedibile ma il suo cartellino non verrà di certo regalatoNelle scorse ore, secondo quanto riportato da SportitaliaA calciomercato.com l'interesse è stato confermato, il Grifone cerca un centrocampista proprio con le caratteristiche, in termini di leadership e geometrie, di Biglia.Fondamentale sarà la volontà del nuovo numero 20 rossonero: allo stato attuale vuole rimanere e giocarsi il posto con Bennacer.