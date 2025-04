Biglietti finale Champions League 2024-25: aperta la vendita, costi e disponibilità

AFP via Getty Images

, in programma sabato 31 maggio all'Allianz Arena di Monaco di Baviera.per l'ultimo atto della competizione europea in Germania.Sono disponibili tre categorie di prezzo:Sono disponibili biglietti per persone sulla sedia a rotelle, al costo di 70 euro (è necessario presentare la documentazione del caso).

Dopo aver espresso le preferenze (non ci sono obblighi, ma si può indicare la squadra tifata e il posto accanto al quale si vuole acquistare il biglietto) la Uefa richiede una carta di credito per la completare la "prenotazione", bloccando 25 euro che vengono restituiti se la Dea Bendata non è amica

La Uefa accetterà le domande di acquisto fino all'11 aprile 2025 alle ore 11.Un totale di 38.700 biglietti su 64.500 sono disponibili per l'acquisto diretto per i tifosi e il pubblico generico. Le due squadre che raggiungeranno la finale riceveranno 18.000 biglietti ciascuna, mentre i restanti biglietti saranno messi in vendita in tutto il mondo tramiteOgni candidato prescelto riceverà una notifica via e-mail e potrà acquistare fino a due biglietti nella categoria di prezzo assegnata.

I biglietti disponibili nella categoria più economica, "Fans First", saranno riservati esclusivamente ai tifosi dei club che partecipano alla finale. L'iniziativa ribadisce l'impegno della UEFA a collaborare con i club e le organizzazioni di tifosi per garantire che gli eventi più importanti del calcio europeo rimangano accessibili a tutti e convenienti.

La vendita e l'assegnazione dei biglietti per i tifosi delle finaliste sono in fase di definizione e coinvolgeranno direttamente le società interessate. I restanti biglietti sono destinati al comitato organizzatore locale, alle federazioni affiliate alla UEFA, ai partner commerciali, alle emittenti e alla UEFA.I possessori del biglietto dovranno scaricare l'app ufficiale, disponibile per gli utenti Android e iPhone. L'app consente ai fan di