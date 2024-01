Biglietti Lazio-Roma, derby di Coppa italia: quando escono, prezzi come acquistarli

Lasupera la Cremonese e raggiunge lanei quarti di finale di, è già partita la caccia ai biglietti per il derby capitolino del 10 gennaio, gara unica che deciderà quale squadra approderà alla semifinale del torneo (dove affronterà una tra Frosinone, Juventus e Salernitana): tutte le informazioni per comprare i biglietti.- Si gioca in casa della Lazio, essendo arrivati avanti in classifica nella passata annata, e i biglietti per i tifosi biancocelesti sono in vendita dal 22 dicembre, vista la qualificazione già raggiunta. La vendita libera dei biglietti per tutti i settori è partita giovedì 4 gennaio alle ore 11.- I costi per i biglietti del derby di Coppa Italia vanno dai 45 di Distinti e Curva Nord ai 750 euro della Tribuna d'Onore con Ospitality. Per chi avesse acquistato il biglietto prima della gara tra Roma e Cremonese, ci sarebbe stata anche una gift card da spendere nel negozio biancoceleste in caso di superamento del turno degli ospiti. Previsti prezzi ridotti anche per gli Under 16, per gli Invalidi Civili al 100% e gli accompagnatori degli stessi.- Da definire.- I tifosi della Lazio possono acquistare i biglietti attraverso il sito di Vivaticket e nei vari punti vendita sparsi per l'Italia. I tifosi della Roma potranno comprare i tagliandi della partita via Vivaticket nei settori predisposti. Sono ancora disponibili tagliandi per assistere dal vivo alla partita dell'Olimpico.