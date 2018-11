Carlos Tevez, attaccante del Boca Juniors, scalda il clasico contro il River. Queste le parole in conferenza stampa dell'Apache a pochi giorni dalla finale d'andata della Copa Libertadores: “Sì è il match più importante. Non c’è altra finale paragonabile a questa. Se pensassimo a questa finale, capiremmo come non ci sia nulla di più importante per giocatori, tifosi e persone cresciute in questo club. Non credo ci sia partita migliore di questa, un Clasico in finale di Libertadores. Non si può chiedere di più”.