Bologna, Calabria al veleno: "Al Milan situazioni spiacevoli, qui trovo un ambiente sano ed energia positiva"

Bologna FC

e chissà che non possa diventare il suo futuro.si è presentato a Casteldebole, con indosso i primi colori diversi dal rossonero vestito per una vita. Il suo addio a Milanello è stato commosso, come quelli di chi si separa dopo tanto amore. Ma che Calabria non potesse rimanere è chiaro dalle«Più che voglia di rivalsa, ho voglia di giocare con continuità come ho fatto negli ultimi 7-8 anni. Negli ultimi mesi alcune cose hanno creato difficoltà, ne avevo già parlato dopo Milan-Parma perché ci sono state situazioni spiacevoli su cui non entro nel dettaglio. Oggi sono contento di essere qui, non mi sono tolto un peso ma ho trovato l’ambiente che cercavo: sano, con voglia di lavorare. Ho trovato un’energia positiva che negli ultimi tempi mi è mancata».

Un messaggio chiaro, ripensando al litigio con Sergio Conceiçao sul campo al termine di Milan-Parma e ad altre situazioni dell’ultimo periodo rossonero.«Venire qui è una scelta pensata e maturata, la più giusta per tutti senza entrare nei dettagli. Nell’addio c’è stata un po’ di tristezza perché sono cresciuto in quell’ambiente e a Milanello lasciavo gente dopo diversi anni e so quanto ho dato a quella maglia. Qui a Bologna c’è del potenziale, percepisco un ambiente positivo e la città è bellissima» E tra due settimane c’è Bologna-Milan: «Non vedo l’ora di poterla giocare, sarà un miscuglio di emozioni e una prima volta».

. A suo modo una scommessa su se stesso: «Penso che possa far capire la mia ambizione essere venuto qui senza pensare a contratti o trasferimenti a lungo termine. Voglio giocarmi le mie carte al meglio, sicuro di ciò che posso fare: il lato economico è l’ultimo dei miei problemi». Calabria sottolinea che nei suoi pensieri c’è anche l’azzurro, «specie ora che ho ritrovato la serenità che negli ultimi mesi avevo perso», e ricorda che a farlo debuttare in prima squadra al Milan fu un tecnico che a Bologna ha lasciato un’impronta assoluta come Sinisa Mihajlovic. Il ds del Bologna Di Vaio, al fianco del terzino, non pone limiti in chiave futura: «Sappiamo quanto sia stato difficile lasciare casa sua, ha un contratto fino a giugno poi a quel punto ci siederemo a parlare ma ora siamo concentrati sul presente». E Calabria, guardando alle prossime settimane, si accoda all’obiettivo: «Negli ultimi anni ho sempre giocato in Champions, voglio tornare a fare le coppe. Italiano chiede ai terzini qualcosa di simile a quello che voleva Pioli da me, sono pronto».