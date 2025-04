Bologna-Empoli: formazioni, dove vederla in tv e streaming

AFP via Getty Images

Semifinale di ritorno versione formalità per il Bologna, visto lo 0-3 dell’andata in Toscana. Il discorso qualificazione è sostanzialmente chiuso ed entrambe le squadre vivranno la sfida come un allenamento in vista del campionato, chi per la corsa Champions (i rossoblù, dopo il colpaccio sull’Inter), chi per la corsa salvezza (l’Empoli, con il 2-2 contro il Venezia che è più di un mezzo passo falso)

Ravaglia; De Silvestri, El Azzouzi, Erlic, Lykogiannis; Moro, Pobega; Cambiaghi, Fabbian, Pedrola; Dallinga. All.: ItalianoSeghetti; Ebuehi, Tosto, De Sciglio; Sambia, Bacci, Kovalenko, Pezzella; Solbakken, Cacace; Konaté. All.: D’AversaTurnover totale per entrambe, sia per il risultato dell’andata sia per gli impegni che attendono le due squadre in campionato. Nel Bologna Italiano dovrebbe dare spazio a quasi tutte le seconde linee, risparmiando acciaccati (Odgaard, Castro, Calabria, Skorupski) e il diffidato Ndoye, non potendo contare solo sugli infortunati Ferguson Casale e Holm che si è aggiunto alla lista per un problema al polpaccio. Stessa situazione per l’Empoli: dei titolari probabilmente gioca il solo Cacace, poichè salterà per squalifica la sfida del prossimo weekend in serie A.

La sfida tra Bologna ed Empoli sarà trasmessa in diretta in esclusiva in chiaro sulle reti Mediaset, che detiene i diritti per l'edizione 2024/25 della Coppa Italia: il canale di riferimento sarà Italia 1Bologna-Empoli sarà disponibile anche in diretta streaming attraverso il servizio Mediaset Infinity sull'app disponibile su dispositivi mobili come smartphone e tablet o collegandosi sul sito ufficiale. La gara sarà visibile anche sul sito sportmediaset.it.

Riccardo Trevisani e Roberto Cravero, da bordocampo Francesca Benvenuti e Daniele Miceli