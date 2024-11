Juventus, occhi su Urbanski: in standby il rinnovo col Bologna

Getty Images

, accordo già anticipato dal padre del giocatore settimane fa), altri sono più complessi. È il caso dista andando per le lunghe. E a Casteldebole comincia a filtrare un po’ di pessimismo.

- La storia di Urbanski a Bologna ha già avuto un curioso bivio sul piano contrattuale, dopo il suo arrivo a fine gennaio 2021:l’attuale contratto di due anni con opzione per una terza stagione. Da allora didi quel che si pensava con 330 minuti totali tra campionato e Champions. E in Polonia qualcuno pensa sia per le attuali frizioni contrattuali con il club.

- anche perché il suo arrivo in Italia a 16 anni permette ai rossoblù di tesserarlo in futuro come over di formazione del proprio vivaio - ma, che potrebbe sfruttare l’impasse per cercare di acquistare il polacco a prezzo di saldo nel prossimo mercato di gennaio o soprattutto a giugno, quando si entrerebbe nell’ultimo anno di contratto. Un tema caldo, che nelle prossime settimane vivrà altri capitoli fondamentali: