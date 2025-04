Bologna-Inter, la MOVIOLA LIVE: Mkhitaryan chiede un fallo in contropiede. Mani di Barella, Colombo non fischia

Getty Images

Di seguito gli episodi da moviola più importanti digara valida per la 33a giornata della Serie A 2024/25 e che prenderà il via alle 18 al Dall'Ara nel capoluogo emiliano. Sfida fondamentale nella corsa Scudetto dei nerazzurri e in quella Champions dei rossoblu con il designatore Rocchi che ha affidato la direzione della garadella sezione di Como. In sala var a Lissone ci sono Abisso e Meraviglia. Calciomercato.com vi racconterà live tutti gli episodi più dubbi e da moviola della gara.

Arbitro: ColomboAssistenti: Baccini e BahriIV Ufficiale: MarcenaroVar: AbissoAvar: MeravigliaSulla ripartenza del Bologna è Calhanoglu a stendere Odgaard al limite. Vibranti proteste del nerazzurro che sosteneva di aver preso la palla, ma il replay non mostra alcun tocco.Mkhitaryan protesta per un intervento di Freuler che ferma un contropiede lanciato nerazzurro. Colombo non fischia, ma il fallo se c'è è leggerissimo e nel metro arbitrale ci sta non fischiare.Altro intervento di Barella, questa volta su Lucumi con Colombo che fischia fallo. Il centrocampista italiano, però, questa volta prende pieno il pallone e il fallo è generoso.Mani di Barella e Aebischer a centrocampo, Colombo non fischia e lascia correre concedendo a Ndoye il contropiede su cui Sommer salva.