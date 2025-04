Bologna-Inter LIVE alle 18 "la partita più importante dell'anno"

AFP via Getty Images

, 33esima giornata di. ""., non ha usato giri di parole per il definire il match di oggi fra i nerazzurri e il Bologna. Per quanto riguarda la lotta, ieri ilha vinto a Monza e ha raggiuntoin testa alla classifica, a quota 71 punti. Per i campioni d'Italia, la trasferta diproposto dal calendario da qui alla fine del campionato, da qui l'importanza cruciale di questa gara per l'esito del duello tricolore. Sul fronte opposto, l'Inter trova, in piena lotta per un posto nella prossima. Per entrambe le squadre, i punti in palio oggi al Dall'Ara sono pesantissimi.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione

GUARDA BOLOGNA-INTER SU NOW

: Ravaglia, Holm, Beukema, Lucumi, Miranda; Freuler, Pobega; Orsolini, Odgaard, Ndoye; Castro. All.: Italiano: Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Correa, Lautaro. All: S.Inzaghi: Colombo