Filippo Inzaghi, tecnico del Bologna, ha parlato al termine della partita dei felsinei contro il Norimberga.



Queste le sue dichiarazioni: "Il primo tempo mi è piaciuto, inizio a vedere la mia squadra anche se avremmo dovuto essere più letali e chiudere con almeno un paio di gol di vantaggio. Il risultato comunque anche oggi conta poco, vedo una squadra che si impegna e sono fiducioso. Capisco che magari si respiri pessimismo dallo scorso anno ma sono convinto che questi ragazzi daranno delle soddisfazioni ai nostri tifosi. Skorupski ha fatto una grande parata, Palacio è un giocatore straordinario che non mi aspettavo di trovare ancora così in forma: è una garanzia e lo sarà sempre. Così come Dzemaili, che ha una prestanza fisica e una padronanza del gioco fuori dal comune. Alcuni ragazzi naturalmente hanno qualcosa in più degli altri ma cerco di far sentire tutti importanti. Il capitano? Sceglierò con calma in settimana. Mi è piaciuto anche Orsolini che avrebbe dovuto essere più freddo nel primo tempo ma che si è fatto trovare dove avrei voluto: meritava il gol e penso che possa essere un valore aggiunto, dandoci qualcosa che le altre mezzali non hanno. Sul mercato penso che possa arrivare un centrale visto che la cessione di Krafth mi porta a spostare Mbaye fisso sull'esterno".