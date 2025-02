Bologna, Italiano: "Altra reazione fantastica, ora la classifica è importante"

Getty Images

L'allenatore del, Vincenzo, è intervenuto in diretta ai microfoni di Dazn per commentare la vittoria in rimonta per 2-1 ottenuta sul, nel recupero della gara rinviata lo scorso 26 ottobre per l'alluvione che colpì l'Emilia Romagna e valida per la 9a giornata di Serie A."La prima cosa che mi viene in mente è un'altra reazione fantastica della squadra ad uno svantaggio, in una partita in cui stavamo giocando bene contro una squadra tra le più veloci del mondo. La capacità di tenere vive le partite in questo momento ci sta permettendo di vincere come stasera. Ci prendiamo altri 3 punti, classifica davvero importante".

"Considerate che giochiamo domenica alle 15, quindi immaginate quanto recupero avremo. Ho cercato di reggere il più possibile, ma avendo visto che stavamo perdendo intensità ho scelto di mettere in campo gente che ha portato freschezza. Quando si subentra in questo modo, si dà una grossa mano alla squadra"."Prima di andare in campo, ho detto ai ragazzi che questa era un'altra partita con il passo da Champions. Dovevamo affrontarla con quello spirito, da squadra che si confronta con avversari di alto livello"."Stiamo recuperando giocatori come Odgaard, domenica saremo di nuovo in campo. Sarà difficile recuperare qualcuno, ma quando abbiamo cambi possiamo dormire sereni per schierare un 11 che può fare prestazione".

"Avevo visto i gol, di Fresi e Cruz. Sono passati 23 anni e siamo contenti, mi hanno raccontato che qui spesso il Milan veniva a vincere e oggi abbiamo ribaltato una gara nonostante loro siano una squadra fortissima. I ragazzi si meritano questa gioia".