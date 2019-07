Claudio Fenucci, amministratore delegato del Bologna, parla in conferenza stampa della nuova stagione: "Siamo molto contenti della partnership con Lavoropiù che oggi trova spazio sulla nostra maglia da gioco. Accogliamo un’altra azienda del tessuto economico emiliano: rappresenta un’ulteriore punto di rappresentanza del territorio. Questa è una settimana importante, perché cominceranno a tornare tutti per iniziare una stagione che ci auguriamo possa essere vincente. Nella seconda fase di preparazione affronteremo una fase di ritiro in cui saremo impegnati in diverse amichevoli contro squadre tedesche per testare la squadra".