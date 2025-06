ma siamo solo all’inizio e devono ancora entrare in gioco i club esteri, generalmente più danarosi (citofonare Zirkzee e Calafiori, che un anno fa per tanti erano destinati a Milan e Juventus poi è arrivata la Premier League). All’interno del Festival della Serie A in corso a Parma, l’ad rossoblù Claudio Fenucci a Sky Sport 24 ha fatto il punto della situazione confermando la volontà di fare muro il più possibile sui propri big. “La situazione è la solita,, se fosse mai immaginabile tutti perché vogliamo continuare il nostro percorso di crescita sportiva nelle quattro competizioni che ci aspettano. Sappiamo che sarà difficile ma al momento la volontà è quella”.- Fenucci ha confermato gli interessamenti arrivati per Ndoye e altri elementi della rosa, sottolineando più volte che il Bologna non è un supermercato. “, raccontando il progetto e le nostre idee. Poi vedremo cosa accadrà con i giocatori e con le loro richieste”, ha detto in un secondo intervento a Sportitalia., primo obiettivo per la difesa di Conte. EPossiamo ancora raccontare ai giocatori una storia di traguardi e di successi”. Poi anche una sottolineatura sulle idee in entrata. “Vogliamo una rosa più lunga, lo suggerisce il trend internazionale degli infortuni e il ciclo che avremo giovedì-domenica con l’Europa League, diverso dalla Champions. Creerà qualche difficoltà all’allenatore, ma c’è uno staff preparato che si organizzerà di conseguenza. Sartori e il suo staff sono al lavoro da tempo: durante l’anno ci sono 20 osservatori che girano e vedono oltre 2.000 partite dal vivo: abbiamo alcuni obiettivi, poi dipenderà dalle situazioni economiche”.- Il dirigente rossoblù ha poi confermato le anticipazioni uscite nelle scorse ore su alcuni giornali, Corriere di Bologna e Corriere dello Sport-Stadio,con quella cifra, il difensore colombiano si muove subito. Ma con un contratto al 2026 con opzione (che verrà esercitata) di prolungamento fino al 2027 e un rinnovo in standby, forse alle pretendenti potrebbe bastare solo avvicinarsi a quella cifra (attorno ai 25 milioni) per arrivare a dama.