L'undicesima giornata di Serie A si apre conEntrambe arrivano da un turno infrasettimanale convincente: i rossoblù si sono imposti per 2-0 in casa del Cagliari, mentre la squadra di Luca Gotti si è riscattata dopo le quattro sconfitte consecutive vincendo contro il Verona. Vincenzo Italiano scegliementre i giallorossi ripartono dallaper trovare la prima gioia in trasferta del campionato.

Ravaglia; De Silvestri, Lucumì, Beukema, Miranda; Moro, Freuler; Orsolini, Odgaard, Ndoye; Castro.ItalianoFalcone, Guilbert, Gaspar, Baschirotto, Gallo; Ramadani, Rafia; Dorgu, Pierotti, Banda; Krstovic..Gotti