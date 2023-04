è un tipo timido, di poche parole: "E' una delle prime interviste che faccio" ci tiene a precisare. Ma quando parla di quel record conquistato nell'ultima edizione del Torneo di Viareggio ancora si emoziona.- più i 6 dell'anno scorso sono 18 totali - spazzato via il primato di Ciro Immobile che ai tempi della Juve ne fece 10: "E' un'emozione fantastica, soprattutto per aver superato un campione come Immobile""C'è stato molto clamore sui social, ma in città posso ancora girare tranquillamente senza essere fermato. Su Instagram avrò preso 700/800 follower, dopo il gol del record mi sono arrivati tantissimi messaggi tra Whatsapp e profili social"."Ci ho provato, ma era impossibile. Nel viaggio di ritorno sono stato tutto il tempo a rispondere ai messaggi, ma anche facendo qualche copia e incolla non sono riuscito ad arrivare fino alla fine"."Più segnavo e più mi ripetevano la storia del record. C'era un po' di pressione, ma io evitavo di pensarci. Se un attaccante si intestardisce sul fatto che deve fare gol poi non segna più, io cercavo di giocare sereno e spensierato sapendo che queste statistiche non avrebbero influito sul risultato"."Sì. Sono entrato nel Bologna quando avevo 4/5 anni e da allora ho sempre sognato di fare il calciatore. Gli unici due giocatori ad aver fatto tutto il percorso qui siamo io e Tommaso Corazza. Ci conosciamo da una vita, stiamo sempre insieme anche fuori dal campo"."Mi piace guardare film horror e d'azione; e gioco spesso alla Play, a Fifa: di solito scelgo il Psg, ma una delle prossime volte voglio crearmi anche il mio personaggio"."Magari... sarebbe un sogno!"."Ero nello spogliatoio prima di iniziare l'allenamento, Sebastiano Moretto (addetto stampa comunicazione del Settore Giovanile, ndr) mi ha fatto sedere dicendomi che doveva mandarmi un video. Io non sapevo nulla, quando l'ho visto mi sono emozionato"."Certo, l'ho messo tra i preferiti. Prima me lo riguardavo dieci volte al giorno, ogni tanto lo vado a rivedere ancora"."E' il prossimo obiettivo, mi alleno ogni giorno per puntare a quello. Ogni tanto mi sono allenato con la prima squadra, Thiago Motta è sempre molto disponibile e mi ha dato dei consigli per migliorare"."Alcune volte ferma l'allenamento facendo presente anche ai giocatori più importanti di aumentare l'intensità, di dare l'esempio a noi giovani. Questo per noi è uno stimolo a fare sempre meglio e spingere di più"."E' vero, già quest'anno spero di essere uno di questi. Sogno un esordio in casa, magari contro una big come la Juventus"."Ho visto tantissimi video di Messi, da quando sono piccolo. Ma come caratteristiche assomiglio un po' al Mertens di Napoli, o a Dybala"."I più esperti, Soriano e De Silvestri su tutti"."E' un attaccante fortissimo, basta seguirlo in allenamento per capire che è uno dei migliori in circolazione; mi basta guardarlo per imparare qualcosa da lui. E' un ragazzo determinato, un leader che ai compagni chiede di dare sempre il massimo".