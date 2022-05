Sinisa Mihajlovic è l'allenatore del mese in Serie A. La Lega ha annunciato che il premio Coach Of The Month di aprile verrà assegnato al tecnico del Bologna. L'ad Luigi De Siervo ha dichiarato: "Il premio a Mihajlovic è la celebrazione non solo degli importanti risultati sul campo, ma anche della coesione, del lavoro quotidiano, dell’unità di intenti di un gruppo, quello rossoblu, che nel mese di aprile è rimasto imbattuto, pareggiando con Juventus e Milan e vincendo contro l’Inter".



LA PREMIAZIONE - "Mihajlovic ha saputo plasmare uno staff tecnico in assoluta sintonia con il suo pensiero ed è stato in grado di trasferire il suo spirito ai suoi collaboratori e ai giocatori. Il Bologna visto in questo mese ha mostrato la determinazione, l’intensità e l’agonismo che da sempre caratterizzano Sinisa Mihajlovic". Il tecnico del Bologna riceverà il trofeo nel prepartita della gara del Dall'Ara contro il Sassuolo, in programma domenica 15 maggio.