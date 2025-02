Bologna-Milan: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Getty Images

Si recupera la partita rinviata il 26 ottobre per l’alluvione che colpì la città di Bologna: quattro mesi dopo, le due squadre sono uscite dalla Champions League e - specie i rossoneri - sono profondamente cambiate. I rossoblù di Italiano hanno trovato grande continuità, interrotta solo dal k.o. di Parma tra le polemiche arbitrali, mentre i rossoneri hanno cambiato allenatore, da Fonseca a Conceiçao, hanno vinto la Supercoppa e hanno cambiato diversi giocatori nel mercato di gennaio, trovandosi però ora a vivere un’altra situazione molto delicata viste le recenti sconfitte.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione

Segui Bologna - Milan in diretta su DAZN

GUARDA SU DAZN

: Bologna-Milan: giovedì 27 febbraio 2025: 20.45: DAZN: DAZNSkorupski; Calabria, Beukema, Lucumi, Lykogiannis; Freuler, Pobega; Orsolini, Ferguson, Ndoye; Castro.. Italiano.Maignan; Jimenez, Tomori, Pavlovic, Hernandez; Fofana, Musah; Pulisic, Reijnders, Rafael Leao; Gimenez.. Conceiçao.

Nel Bologna ancora fuori Holm e Odgaard: a destra potrebbe toccare al grande ex Calabria, in ballottaggio con De Silvestri, mentre alle spalle di Castro si potrebbero rivedere dal primo minuto sia Orsolini sia Ferguson, rientrati a Parma dopo aver smaltito i rispettivi guai muscolari. Lo scozzese è in ballottaggio con Moro, con la posizione dell’altro ex rossonero Pobega che può avanzare, mentre Orsolini si gioca una maglia con Dominguez, con Ndoye che può giocare a destra o a sinistra a seconda della scelta. Nel Milan Conceiçao si gioca una fetta consistente di futuro e con ogni probabilità sarà ancora senza Walker: a destra c’è Jimenez ma la grande novità può essere in attacco dove i cosiddetti “Fab Four” saranno accantonati. Serve più equilibrio, con Fofana e Musah in mezzo e Reijnders avanzato: chiaro che uno tra Pulisic, Felix e Leao è di troppo. Il candidato a partire dalla panchina è proprio Leao, sostituito all’intervallo a Torino.

La sfida sarà trasmessa in diretta tv da DAZN. Si potrà vedere scaricando l'app di DAZN su una smart tv e accedendo con le proprie credenziali o registrandosi.Il match sarà visibile in streaming su Dazn scaricando l'app o accedendo al sito tramite pc, smartphone, tablet, console di gioco (Xbox e PlayStation) e dispositivi come TIMVISION Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast.Pierluigi Pardo e Marco Parolo