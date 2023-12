Non solo calcio in Bologna-Roma. Vanno infatti segnalati alcuni spiacevoli fatti verificatisi poco prima del match, all’esterno del Dall’Ara: qualche ora prima delle 18 ci sono stati degli scontri tra gli ultras della Roma, quelli del Bologna e le Forze dell’Ordine. Nessun ferito, fortunatamente, ma ci sono dei fermi: gli scontri sono avvenuti fuori dal settore dei distinti, i poliziotti sono intervenuti per sedare il parapiglia tra le due tifoserie.