Manca sempre meno a Natale e questo significa che anche il calciomercato invernale sta finalmente arrivando! i tifosi, una volta scartati i regali trovati sotto l'albero, potranno finalmente concentrare ogni attenzione su quelli che sono realmente i doni più attesi: i nuovi acquisti della propria squadra del cuore!Ibra, Rakitic, Giroud e Florenzi sono solo alcuni dei grandi nomi del calcio internazionale che in queste settimane sono stati accostati ai nostri top club.E tu a chi vorresti vedere indosso la maglia della tua squadra? Scopri i migliori: http://bit.ly/2P0v1Dw : il direttore sportivo Walterha spento il sogno dei rossoblù, con le seguenti dichiarazioni durante una visita al Museo del Bologna FC a Villa delle Rose, nelle vicinanze dello stadio Dall’Ara:Con lui abbiamo vissuto solo una bella suggestione.Poi continua:Il Bologna non ha mai avuto un ruolo specifico, siamo stati alla finestra e nulla di più. Tutto è nato per il rapporto personale che lega Ibra a Mihajlovic.Se fosse stata una questione economica il nostro proprietario Saputo si sarebbe seduto volentieri al tavolo della trattativa con animo molto competitivo".Nonostante i contatti diretti con il tecnico Sinisalo svedese ha fatto altre scelte. L'annuncio arriva direttamente dal ds dei felsinei:imangono quindi in corsa, Ibra può comunque venire in Italia.