Bologna-Torino: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Getty Images

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione

Segui Bologna - Torino in diretta su DAZN

GUARDA SU DAZN

: Bologna e Torino fanno compagnia a Napoli e Paris Saint-Germain, le uniche senza sconfitte in questo primo scorcio di anno solare tra campionati, coppe nazionali ed europee.: quello di Lecce per il Bologna, quello interno contro il Genoa (con polemiche arbitrali nel finale per un rigore non dato che ha portato allo stop di Feliciani) per il Toro. Al Dall’Ara i punti peseranno per entrambe

Partita: Bologna-Torino

Data: venerdì 14 febbraio 2025

Orario: 20.45

Canale TV: Dazn

Streaming: Dazn

Skorupski; Holm, Beukema, Lucumi, Miranda; Freuler, Pobega; Ndoye, Fabbian, Dominguez; Castro. All.: ItalianoMilinkovic-Savic; Pedersen, Coco, Maripan, Sosa; Gineitis, Casadei; Lazaro, Vlasic, Karamoh; Adams. All.: VanoliItaliano ritrova Riccardo Orsolini dopo tre settimane di stop, ma l’esterno partirà dalla panchina per le dovute cautele dopo il secondo infortunio muscolare alla stessa coscia. Tornerà Beukema dal primo minuto, dubbi nel ruolo di terzini: Holm e Calabria per una maglia a destra, Miranda o Lykogiannis a sinistra. Nel Torino l’emergenza è tutta a centrocampo: squalificato il titolare inamovibile Ricci, infortunato contro il Genoa Tameze. Sicuro impiego di Gineitis, poi Vanoli valuterà se dare fiducia al neoacquisto Casadei o schierare Linetty. Ballottaggio a sinistra, dove l’innesto di gennaio Biraghi contende una maglia da titolare a Sosa.

La sfida sarà trasmessa in diretta tv da DAZN. Si potrà vedere scaricando l'app di DAZN su una smart tv e accedendo con le proprie credenziali o registrandosi.Il match sarà visibile in streaming su Dazn scaricando l'app o accedendo al sito tramite pc, smartphone, tablet, console di gioco (Xbox e PlayStation) e dispositivi come TIMVISION Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast.Alessandro Iori ed Emanuele Giaccherini.