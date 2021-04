All'indomani della doppietta spettacolare che ha steso il Bayern Monaco in Champions League, dalla Spagna arriva l'ennesima indiscrezione di mercato su Kylian Mbappè. L'attaccante francese, stando alle emittenti Cuatro e Cadena SER, avrebbe comunicato l'intenzione di non voler rinnovare il contratto col club parigino, nonostante le continue rassicurazioni di Leonardo.



SOGNO - Il motivo? Vestire la maglia del Real Madrid. E questa potrebbe essere l'estate per effettuare un acquisto che i blancos (e lo stesso Mbappè?) sognano da anni. F​lorentino Pérez sarebbe disposto a tutto nella prossima sessione pur di vedere il 22enne francese nel nuovo Santiago Bernabeu. Vuole ricostruire la squadra con diverse stelle di livello mondiale, tra cui Haaland, anche nella lista dei desideri e l'idea è di poterli mettere insieme. Anche Zidane sta lanciando continui messaggi di apprezzamento al suo connazionale. Gli elementi per il super colpo ci sono tutti. Tra qualche mese sapremo se questo matrimonio s'ha da fare...