Intervenuto a fcinter1908.it, Paolo Bonolis ha dichiarato: "E' uno degli scudetti più belli, anche se gli scudetti sono tutti belli. Questo in particolare, perché pone fine a un'egemonia importante come quella della Juventus e perché l'Inter è uscita dalla sua 'pazzia', acquisendo la concretezza di Conte, diventando una macchina fortissima".



SULLA SVOLTA - "Nella partita d'andata contro il Sassuolo, quando ho visto che con intelligenza Conte aveva compreso che, con i giocatori di gamba che aveva, non doveva schiacciare gli avversari per tutta la partita, lasciando così poco campo a gente come Lukaku, Hakimi e Barella. Arretrando di una trentina di metri e lasciando un po' più di campo agli avversari, è riuscito a sfruttare le sue armi letali. Quando ho visto quella partita, ho detto: 'Cazzarola, l'ha capito!'".



SU ZHANG - "Spero che Suning resti a lungo, ma dipende anche dalla politica economica internazionale cinese. "Schiacceremo tutti in campo e fuori", ha detto Steven Zhang. Adesso che inizia a schiacciare se ne va? No, non credo che lo facciano. Sarebbe assurdo. Credo stiano cercando un partner per mantenere alto il nome dell'Inter".