. Giovedì contro l'Udinese, sfida che potrebbe già valere lo scudetto, ladovrà fare a meno dell'esperto difensore, che sarà squalificato in virtù dei cinque cartellini gialli rimediati nelle ultime sei giornate, uno di questi addirittura rimediato dalla panchina con il Sassuolo. Le ammonizioni sono solo uno dei segnali a certificare il crollo verticale vissuto nelle ultime tre settimane da, passato da baluardo a protagonista in negativo:. Insomma, il 19 bianconero ultimamente si nota solo in negativo, irriconoscibile rispetto al primo mese post lockdown.- Un trend sconfortante, nel quale laha certamente ha avuto un peso importante con Bonucci costretto a giocare senza sosta accanto a. D'altronde, Sarri non ha avuto grandi alternative a disposizione, conalle prese con nuovi acciacchi,appena rientrato da un lungo stop eche non ha saputo dare adeguate garanzie. Il crollo non preoccupa certo i bianconeri in vista del finale di campionato con le mani già salde sullo scudetto,(in caso di gol dell'OL, i bianconeri dovrebbero vincere con due gol di scarto: 3-1, 4-2, ecc.). Serve ritrovare solidità difensiva, serve ritrovare un altro leader nella retroguardia per non doversi aggrappare solamente al(si nota nelle cadute la particolare attenzione che ha nei confronti dell'articolazione). Le ultime partite di Serie A saranno quindi utili per ritrovare un rendimento all'altezza:@Albri_Fede90