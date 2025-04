Considerato un gioco da mettere in vetrina da tutti i casino online, ormai c’è l’imbarazzo della scelta per capire dove giocare a Crazy Time. Il game show ispirato alla Ruota della Fortuna è uno dei più cliccati e a questa domanda di mercato i siti hanno risposto con una serie di Bonus Crazy Time che possono mettere gli appassionati nelle condizioni di divertirsi anche senza investire. In questa guida vedremo quali sono i migliori siti con Crazy Time nel 2025, con un confrontro tra le promozioni più vantaggiose.

Casino con Crazy Time: la nostra opinione sui migliori ad aprile 2025

Una rapida occhiata sui migliori casino online dove giocare a Crazy Time Italia può aiutare, ma non basta. Nei prossimi paragrafi sveleremo come giocare in sicurezza sui siti ADM, i soli che garantiscono quanto promesso nei bonus e che consentono di avere come unico pensiero quello di godersi il Crazy Time Casino.

Gekobet Casino Crazy Time

Su Gekobet Casino Crazy Time è disponibile anche in lingua Italiana e il gioco della Evolution Gaming è uno tra gli oltre 39 game show offerti nella sezione casino live. Il bonus registrazione da 100€ senza deposito e da 3000€ sulla prima ricarica non è spendibile su Crazy Time. Sarà utile ai principianti il video che mostra come giocare, le regole e l’RTP di Crazy Time.

888 Casino Crazy Time

Chi si vuole divertire su 888 Casino con Crazy Time può trovare un contesto adatto a tutti tipi di giocatori, visto che si può partecipare con un ampio margine di puntate che va da un minimo di 0,10€ a 1000€ sia che si giochi nella versione originale sia in lingua italiana. Il bonus benvenuto da 20€+1.000€+50 free spin è però dedicato ad altri giochi.

Netbet Live Crazy Time

Anche Netbet è un punto di arrivo per chi si stesse chiedendo dove giocare al Crazy Time. Cliccando sulla sezione Casino Live e successivamente sulla sezione Show Games. Sia da app sia da sito web Netbet propone Crazy Time Italia, affiancandolo peraltro ad altri 40 Games Show.

SNAI Crazy Time

Sul casino di Snai Crazy Time Italia è disponibile accedendo alla sezione Game Show con un élite di 8 titoli per la categoria. Il palinsesto è ovviamente più ricco ma gli altri game show sono accessibili tramite i vari filtri che aiutano nella ricerca. Tra le promozioni il Big Quiz Live Trivia mette in palio 5.600€ a settimana da spendere su tutta la sezione casino.

Eurobet Crazy Time: 5€ free di bonus benvenuto

Eurobet casino ha un bonus benvenuto Crazy Time di 5€ per chi si registra ed effettua il primo deposito. L'offerta fa parte di una promozione più generale che vale fino a 1.630€ su più giochi per i nuovi iscritti. Ovviamente è disponibile anche Crazy Time Italia, con puntate che vanno da 0,10€ a 1000€.

Lottomatica Crazy Time

Con un po' di attenzione e pazienza si possono sfruttare i bonus casino Crazy Time su Lottomatica. Si tratta di promozioni a tempo determinato ma che vengono spesso rilanciate: nel recente passato la Crazy Time Italia Race è arrivata a 10.000€ di bonus. Il gioco della Evolution è presente nella sezione casino live di Lottomatica insieme ad altri 20 game show.

StarCasinò: 50€ di bonus cashback su Crazy Time

Anche su StarCasinò Crazy Time Italia è in prima fila nella sezione Game Show del sito e dell'app, insieme peraltro ad una ricca sezione per la categoria con circa 60 opzioni. I nuovi iscritti possono accedere alla promozione che mette in palio un bonus Crazy Time cashback da 50€, con un rimborso parziale nel caso le puntate (entro 7 giorni) non siano fortunate.

Sisal Crazy Time

Confermando la grande attenzione per le novità Sisal Casino è stato uno dei primi siti dove giocare a Crazy Time e con la versione in lingua italiana gli utenti del celebre casino online non hanno dovuto attendere. Per trovare Crazy Time Italia su Sisal basterà andare nella sezione live del casinò e successivamente cliccare su “Game Show”. Disponibile anche la demo.

Goldbet Crazy Time

La sezione promozioni di Goldbet è sempre molto frizzante anche per quanto riguarda i Game Show e gli appassionati possono aspettarsi bonus Crazy Time nella sezione offerte del sito. È solo una questione di tempismo. Il brand propone oltre 20 game show, frutto della collaborazione con Evolution gaming che non si ferma a Crazy Time Italia.

Leovegas bonus benvenuto Crazy Time fino a 2.000€

Leovegas è uno dei brand più forti nel settore dei Game Show e lo dimostra con i fatti: i nuovi iscritti possono richiedere un bonus benvenuto Crazy Time fino a 2.000€. La promo prevede il 100% di quanto versato con i primi tre depositi e vale per tutti i giochi del casino live con requisito di scommessa di 75x. Crazy Time casino è disponibile su Leovegas nella sezione Game Show insieme ad altri 60 titoli.

Bonus Crazy Time: le migliori offerte 2025

Come abbiamo avuto modo di vedere su Crazy Time bonus e offerte non mancano, ma non ci può aspettare che tutti i migliori casino live ne abbia una dedicata. Seppure di grande successo Crazy Time è uno delle migliaia di giochi disponibili sui vari operatori e in generale le promo sono sbilanciate più verso slot, poker e scommesse, mentre sono meno frequenti quelle su giochi da casinò live, bingo e lotterie.

Bonus benvenuto Crazy Time

Nei casino ADM si possono trovare bonus benvenuto Crazy Time. Spicca Starcasino con 50€ di bonus cashback su Crazy Time: al giocatore viene rimborsato il 10% della perdita netta relativa alle puntate effettuate nel primo giorno da quando si ha sbloccato la promozione. Il Fun Bonus deve essere rigiocato 35 volte per poter essere convertito in Real Bonus entro 3 giorni. Anche Eurobet dedica parte del bonus benvenuto casino a Crazy Time. Per godere dei 5€ basta completare la registrazione, invitare documento ed effettuare almeno il primo deposito. L'utente ha 7 giorni per spendere il bonus Crazy Time che deve essere giocato una volta per essere prelevabile.

Altre promo e bonus Crazy Time in Italia

Se non è facile trovare per Crazy Time un bonus senza deposito va però detto che il gioco è spesso legato alle promozioni dedicate ai casino live in generale. L'offerta di benvenuto di Leovegas ad esempio è pari al 100% di quanto versato con i primi tre depositi fino a 2000€. La promozione è disponibile per 14 giorni ed ha come condizione un requisito di puntata di 75x. Su tutti i casino citati in questa guida su Crazy Time però abbiamo spesso notato promo lampo, tipiche dei giochi di punta di ogni casino, spesso legate ad un deposito o ad offerte cashback durante particolari periodi dell’anno.

Come Giocare a Crazy Time: tutte le regole

Le regole per giocare a Crazy Time Live fanno capire subito il motivo del successo di questo gioco.Il game show si basa su un Ruota con 54 spicchi e il giocatore può scegliere fino a 4 spicchi in contemporanea sui quali scommettere. Il giro può fermarsi su una delle 45 caselle contrassegnate dai numeri "1", "2", "5" o "10", con diversi premi, ma anche terminare sulle 9 caselle restanti che sbloccano 4 possibili diversi giochi bonus, ovvero Coin Flip, Cash Hunt, Pachinko e Crazy Time. Ovviamente il valore dei primi varia molto: Se il giocatore vince puntando sullo spicchio 1, il più comune, raddoppia la posta, se ha la fortuna di pronosticare con successo lo spicchio del Crazy Time può vincere fino a 20.000 volte la posta.

Tabella Puntate Crazy Time

Puntata Numero segmenti Payout 1 21 1:1 2 13 2:1 5 7 5:1 10 4 10:1 Coin Flip 4 fino a 100x Cash Hunt 2 fino a 500x Pachinko 2 Fino a 10.000x Crazy Time 1 Fino a 20.000x



I Bonus di Crazy Time come funzioni speciali

Oltre all’intrattenimento dei presentatori in Crazy Time casino le emozioni arrivano dai quattro giochi bonus:

Coin Flip: Testa o croce, ma in una versione più simpatica. Prima che cominci il gioco vengono generati due moltiplicatori assegnati ai colori della faccia della moneta. I giocatori devono poi scommettere quale colore tra il blu e il rosso sarà vincente.

Cash Hunt: Il giocatore deve decidere quale simbolo girare sperando che nasconda il moltiplicatore più alto. Dotato di un particolare mirino, da controllare tramite mouse o touch, l'utente deve scegliere tra 108 possibili bersagli.

Pachinko: Si alza la posta fino ad un moltiplicatore di 10.000x con questa rivisitazione di un grande classico della cultura giapponese. Il presentatore fa cadere lungo una parete un disco, che rimbalza tra i vari pioli fino a cadere su una delle caselle finali. Ad ognuna di queste è associato un moltiplicatore.

Crazy Time: solo un segmento sblocca la fase più pazza della partita. Con il bonus Crazy Time appare una ruota enorme: ha 64 segmenti e 3 flapper tra cui scegliere. I giocatori devono incrociare le dita e sperare che la ruota di fermi su "Double” o “Triple” per alzare il premio, fino ad un massimo di 20.000 volte la posta.

RTP Crazy Time, le probabilità di vincita del gioco live

L'RTP medio in Crazy Time è del 96,08%. La percentuale indica quanto viene restituito in media al giocatore sul lungo periodo, ma la strategia è importante tanto quanto scegliere un buon bonus Crazy Time.

Ecco come cambia l'RTP di Crazy Time in base alle puntate. Possiamo dire che si avvicina a quello delle slot che pagano di più :

1 96,08%

96,08% 2 95,95%

95,95% 5 95,78%

95,78% 10 95,73%

95,73% Coin Flip 95,70%

95,70% Cash Hunt 95,27%

95,27% Pachinko 94,33%

94,33% Crazy Time 94,41%

La puntata minima e la puntata minima e la puntata massima del gioco prodotto dalla Evolution Gaming può variare da 0,10€ fino 1000€, con un vincita massima di 500.000€.

L'RTP di Crazy Time in tutti i casino è di 96,08% Casino Puntata minima Puntata Massima 0,10€ 1000€ 0,10€ 1000€ 0,10€ 1000€ 0,10€ 1000€ 0,10€ 1000€ 0,10€ 1000€ 0,10€ 1000€ 0,10€ 1000€ 0,10€ 1000€ 0,10€ 1000€

Strategie per vincere a Crazy Time con le dritte degli esperti

Le strategie per Crazy Time Italia possono essere diverse. Il primo step è senza dubbio quello di dedicare qualche minuto alla demo gratis o ad osservare semplicemente il gioco e alle varie fasi, dando un’occhiata anche alla cronologia delle statistiche. Tale regola vale sempre per i siti di slot con soldi veri. Detto dei bonus Crazy Time, non si può sottovalutare che in questo game show si può avere un minimo controllo della percentuale RPT, più generoso per i numeri che però garantiscono vincite minori. Anche per una questione di controllo del budget e di approccio al gioco sempre responsabile la caccia al gioco bonus Crazy Time, che ha una probabilità di estrazione dell’1,9%, sarebbe da rimandare a quando si è in una fase della sessione di gioco molto in positivo. Per fare un confronto, l'1 è presente su 21 settori con una probabilità di uscita del 38,8%. Le statistiche, insomma non sono un dettaglio.

La nostra opinione sul gioco Crazy Time

Giocare a Crazy Time, specie da quando è arrivata la versione in lingua italiana, è probabilmente l’esperienza più divertente che si possa provare in un casino online. Le regole sono frizzanti e garantiscono una schizofrenia di emozioni e la presenza di più giochi Bonus Crazy Time all’interno dello stesso game show fanno in modo che la sessione non sia mai piatta e ripetitiva. Il croupier “ingessato” viene lasciato fuori dalla porta per lasciare spazio a veri animatori, fattore che amano i più, ma potrebbe non piacere a chi è alla ricerca di un contesto più formale da casinò. Le puntate possono essere alte e l’invito è mantenere un approccio lucido e responsabile, senza rovinare il divertimento osando troppo.

Domande Frequenti su Crazy Time

Giocare a Crazy Time con soldi veri è sicuro?

Crazy Time casino è sicuro a condizione che si giochi esclusivamente sui siti legali con licenza ADM per il gioco a distanza.

Dove posso trovare bonus per giocare a Crazy Time?

Alcuni casino online offrono promozioni per il gioco: tra i bonus benvenuto Crazy Time più interessanti segnaliamo quelli di Eurobet e Starcasino.

Posso giocare a Crazy Time gratis con soldi finti?

Spesso i game show non hanno la versione for fun, ma la versione demo di Crazy Time è offerta da molti casino come Sisal.