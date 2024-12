Borussia Dortmund-Barcellona: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Getty Images

Prosegue la fase campionato della UEFA Champions League 2024/25 con la sesta giornata e tra le partite da seguire c'è: in Italia la partita sarà visibile anche in chiaro.Entrambe le squadre sono in ottima forma con 12 punti dopo i primi cinque turni e sono in piena corsa per entrare tra le migliori otto, ovvero quelle che conquisteranno l'accesso diretto agli ottavi di finale: lo scontro diretto al Signal Iduna Park di Dortmund tra la formazione di Nuri Sahin e quella di Hansi Flick può indirizzare le speranze di qualificazione.Tutte le informazioni su Borussia Dortmund-Barcellona:

: Borussia Dortmund-Barcellona: mercoledì 11 dicembre 2024: 21.00: TV8, Sky Sport Calcio (202), Sky Sport (254): TV8, Sky Go, NOW: Kobel; Groß, Anton, Schlotterbeck, Bensebaini; Sabitzer, Nmecha, Brandt; Malen, Beier, Byone-Gittens.. Sahin.

: Iñaki Peña; Koundé, Pau Cubarsí, Iñigo Martínez, Gerard Martin; Marc Casadó, Pedri; Raphinha, Dani Olmo, Fermín López; Lewandowski.. Flick.- La sfida fra Borussia Dortmund e Barcellona sarà trasmessa in diretta televisiva in chiaro e gratuitamente da TV8. La partita sarà comunque visibile anche su Sky: i canali di riferimento saranno Sky Sport Calcio (202) e Sky Sport (254).- Borussia Dortmund-Barcellona sarà disponibile anche in diretta streaming: gratuitamente sul sito di TV8; per gli abbonati Sky c'è l'opzione Sky Go su dispositivi mobili; la terza alternativa è costituita da NOW, acquistando il 'Pass Sport'.