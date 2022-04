Intervistato da Het Laatste Nieuws, il terzino destro belga del Borussia Dortmund Thomas Meunier ha svelato un retroscena di mercato: "A gennaio mi ha cercato il Barcellona, mi voleva fortemente. Mi aveva chiesto in prestito con diritto di riscatto o con obbligo legato a determinate condizioni, ma il Borussia Dortmund ha detto no. Posso capire, mancava una settimana alla fine del mercato. E' stata dura da superare. Se il Barcellona avesse offerto 50 milioni di euro si poteva fare, ma ovviamente era irrealizzabile come cosa".