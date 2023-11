Julian Ryerson, difensore del Borussia Dortmund, ha parlato ai canali della società giallonera alla vigilia della sfida di Champions League contro il Milan:



"Riuscire a battere due volte il Newcastle è stato fantastico, all'andata contro il Milan potevamo anche vincerla, per quanto pure loro abbiano avuto occasioni pericolose. A Parigi le cose non sono andate bene... Arriviamo a un buon punto, sta a noi".



PARTITA - "Una trasferta molto difficile che abbiamo vinto è stata Newcastle, abbiamo visto che il Milan può essere battuto nella partita giocata in casa nostra. Ora andiamo lì, in trasferta è più dura ma siamo fiduciosi, possiamo essere i primi del girone e vogliamo qualificarci già a questa partita".



SAN SIRO - "Non lo so, ma sono felice di giocarci. Non ci sono mai stato ma ho sentito racconti belli da amici e compagni".