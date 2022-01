Niente Newcastle per Sven Botman. Secondo quanto appreso da Calciomercato.com, il Lille ha detto no a 40 milioni di euro più bonus (la maggior parte legati a traguardi individuali del giocatore) dei Magpies, che in queste ore hanno fatto un ultimo tentativo. Il difensore olandese non volerà in Inghilterra, resterà in Francia fino al termine della stagione. Solo a giugno deciderà cosa fare: difficile un rinnovo del contratto in scadenza nel 2025, più facile un addio.



PRIMA OPZIONE - Sullo sfondo c'è il Milan, considerato la prima scelta. Botman vuole vestire rossonero, per questo motivo non ha mai spinto per il trasferimento in Premier League in questa finestra di mercato. Maldini a giugno parlerà con il Lille di lui e di Renato Sanches, l'altro grande obiettivo estivo.