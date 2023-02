Appuntamento importante per la Fiorentina. In Portogallo la squadra di Italiano vuole mettere in discesa la qualificazione al tabellone principale della Conference League contro un Braga ambizioso che è sceso dall’Europa League. Con le squadre del nostro Paese i precedenti non sono buoni (2 pareggi, 3 sconfitte), un motivo in più per la Viola per sperare.



Primo scontro tra Sporting Braga e Fiorentina in Europa, dove il Braga ha vinto sette delle ultime nove partite casalinghe, segnando sempre. La Fiorentina ha vinto nelle ultime quattro partite di Conference League, Nella fase a gironi la Fiorentina è una delle tre squadre che ha segnato di più. Per lo spareggio d'andata di Conference League l'obiettivo è cercare di uscire imbattuti dalla trasferta portoghese in attesa della gara di ritorno il 23 febbraio al Franchi, in palio l'accesso agli ottavi. Confermate le probabili formazioni che circolavano: la Fiorentina punta su Jovic e Gonzalez, mentre in mezzo al campo fiducia ad Amrabat