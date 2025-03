Brasile-Colombia: formazioni, dove vederla in tv e streaming

AFP via Getty Images

Non solo UEFA Nations League in questa sosta per le nazionali, riparte in Sudamerica il percorso dellee tra le partite in programma c'èTornano protagoniste dopo quattro mesi di assenza leper i Mondiali in programma tra USA, Canada e Messico e nel tredicesimo turno la Seleçao ospita i Cafeteros nella notte tra giovedì e venerdì.I verdeoro di Dorival Junior sono quinti in classifica con 18 punti, uno in meno della nazionale guidata da Lorenzo. Nella gara d'andata finì 2-1 per la Colombia, mentre l'ultimo precedente in assoluto è l'1-1 in Copa America.

Tutte le informazioni su Brasile-Colombia:: Brasile-Colombia: venerdì 21 marzo 2025: 01.45: -: OneFootball: Alisson; Vanderson, Marquinhos, Gabriel Magalhaes, Alex Sandro; Savinho, Gerson, Guimaraes, Raphinha; Vinicius Junior, Rodrygo.. Dorival Junior.: Vargas; Munoz, Sanchez, Lucumì, Mojica; Rios, Portilla, Arias; James Rodriguez; Luis Diaz, Duran.. Lorenzo.- Non è possibile seguire Brasile-Colombia in diretta tv: non è prevista alcuna copertura per il territorio italiano.

- La diretta streaming di Brasile-Colombia sarà disponibile su OneFootball in modalità pay per view: per accedere alla visione dell'evento bisognerà acquistarlo al costo di 3,99€.