Tra i calciatori del Torino in prestito in serie B uno di quelli che si è messo maggiormente in mostra in questa stagione è Jacopo Segre. Il centrocampo, quest'anno al Venezia, dovrebbe rinnovare il proprio contratto con la società granata e poi potrebbe essere ceduto nuovamente in prestito, ma questa volta in serie A.



Le pretendenti a Segre non mancano: il centrocampista piace alla Spal e al neporomosso Brescia. Dopo che il centrocampista avrà prolungato il proprio contratto con il Torino la trattativa per la sua cessione in prestito potrà prendere piede.