Gianluigi Buffon, portiere della Juventus, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport a pochi minuti dal calcio d'inizio dell'incontro con lo Spezia:"La Juventus è ad un punto in cui deve provare ad abbinare ad un buon calcio un po' più di punti. Dobbiamo dare segnali di solidità e dobbiamo avere grande rabbia sportiva perché abbiamo perso un po' di punti per strada".



Su Andrea Pirlo: "La sua visione di calcio sta entrando nelle nostre teste. Gestisce con serenità i momenti delicati e ci sta fornendo degli ingredienti per far sbocciare qualcosa di importante".