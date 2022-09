Pomeriggio di spettacolo in Bundesliga. Riflettori puntati sul big match della giornata, la sfida tra le due prime della classe: l'Union Berlino e il Bayern Monaco. L'insolito due si divideva la vetta del campionato, prima del successo del Dortmund nell'anticipo del venerdì. Ora il piano è riprendersi la prima posizione, con la squadra della capitale che sta sorprendendo partita dopo partita. La corazzata di Nagelsmann parte da favorita ma non può sottovalutare i rivali e deve evitare nuovi scivoloni, dopo quelli già avuti in campionato. I bavaresi non potranno dunque concentrarsi già sulla prima di Champions. Muller e compagni verranno in Italia e saranno ospiti dell'Inter mercoledì.



Ci saranno però altre 7 gare oggi. Nella tornata delle 15:30 anche Bochum-Werder Brema, Bayer Leverkusen-Friburgo, Stoccarda-Schalke 04 e Wolfsburg-Colonia. Chiusura alle 18:30 con Eintracht Francoforte-Lipsia.