La Juventus guarda al proprio futuro con l'obiettivo di rinforzare il più possibile il reparto degli esterni d'attacco e con la volontà di inserire non solo uno, ma almeno due rinforzi di altissimo livello in attesa di capire come Federico Chiesa rientrerà dal suo infortunio al ginocchio (e con il club bianconero che non vuole forzare i tempi per evitare problemi e ricadute). Il nome più caldo è sicuramente quello di Angel Di Maria per cui la Juve sta lavorando sui discorsi contrattuali, ma oltre all'argentino, sta spuntando un nuovo profilo all'orizzonte.



KOSTIC ALTERNATIVA A PERISIC - L'altra offerta presentata dal ds Federico Cherubini negli ultimi giorni, e non è un segreto, è arrivata sul tavolo di Ivan Perisic che sta trattando a fatica il rinnovo di contratto con l'Inter e che potrebbe dire addio a parametro zero. Se però il croato dovesse alla fine scegliere i nerazzurri, allora la Juventus non vuole farsi trovare impreparata e ha iniziato i contatti con gli agenti di Filip Kostic (gli stessi di Bonucci e Perin) obiettivo di mercato, tra l'altro proprio dell'Inter come alternativa a Perisic.